Анкара, , 15:08 — REGNUM Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на пресс-конференции 24 декабря заявил, что Турция готова проявить решимость «защитить свои права» в Восточном Средиземноморье. Он добавил, что судно Oruç Reis, ранее осуществлявшее работы в районе Каш в Восточном Средиземноморье, проведет сейсмические исследования у берегов Анталийского залива. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

Ранее Турция установила систему оповещения кораблей Navtex для сопровождения сейсмических исследований корабля Oruç Reis. Теперь с 22 декабря 2020 по 15 июня 2021 года данное судно будет проводить исследовательские работы у берегов Анталийского залива. Судно будут сопровождать вспомогательные корабли Ataman и Cengizhan. Во время исследовательских работ, по словам министра, остальные судна должны соблюдать расстояние от корабля Oruç Reis, чтобы избежать аварий.

Напомним, в конце августа-начале сентября 2020 года отношения между Грецией и Турцией резко обострились. Афины недовольны тем, что турецкое судно Oruç Reis организует сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной.

Ранее глава МИД Греции заявлял о необходимости немедленного вывода из этого морского региона всех турецких судов, включая и военные корабли.