Джакарта, , 14:55 — REGNUM Правительство Индонезии выпустило постановление, касающиеся проведения вакцинации от коронавируса в контексте пандемии, сообщает CNN Indonesia.

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Согласно постановлению, медицинские работники, помощники медицинских работников, вспомогательный персонал, работающий в медицинских учреждениях, военные, полиция, юристы и другие государственные служащие должны первыми получить прививку от коронавируса.

Затем вакцинацию против коронавируса должны пройти общественные и религиозные деятели, представители стратегических экономических субъект, различные должностные лица, а также учителя и педагоги.

Напомним, ранее правительство Индонезии получило партию китайской вакцины против коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в целевой группе по борьбе с COVID-19 напомнили, что в мероприятиях по празднованию Рождества по-прежнему должно уделяться первоочередное внимание здоровью и безопасности прихожан.

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