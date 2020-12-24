Красногорск, , 14:51 — REGNUM Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова смог упрочить свою роль в качестве одного из ведущих интеллектуальных центров мира. Об этом 24 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании попечительского совета МГУ.

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"За прошедшие десятилетия здесь в целом многого удалось добиться. МГУ сделал серьёзный шаг вперёд и в образовательной, и в научно-исследовательской сфере. Значительно расширилась университетская инфраструктура: социальная, учебная, лабораторная, цифровая. И, что немаловажно, возрос авторитет МГУ среди ведущих интеллектуальных центров мира», — заявил Путин.

Привлекательность университета возросла для международного сотрудничества, для студентов из различных государств.

«Сегодня университет без всякого преувеличения является одной из наших системообразующих площадок, является одним из центральных научно-образовательных центров страны. И без всякого сомнения — мы всегда об этом говорили — флагманом отечественном высшей школы», — указал президент.