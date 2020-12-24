Киев, , 14:53 — REGNUM Украине не следует поддерживать экономические санкции, введённые Евросоюзом в отношении Белоруссии. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 24 декабря во время брифинга.

В то же время он отметил, что Украина готова присоединиться к персональным санкциям в отношении отдельных белорусских чиновников, которые «причастны к репрессиям белорусского народа».

«Эти люди, безусловно, должны нести ответственность», — сказал министр.

Напомним, ранее правительство Украины официально упростило процедуру выдачи видов на жительство некоторым категориям граждан Белоруссии.

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