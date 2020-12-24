Москва, , 14:47 — REGNUM Известное «Письмо Тринадцати» было направлено на компромисс между коммунистами и ельцинистами ради недопущения краха всей системы, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью Владимиру Соловьёву на Youtube-канале «Соловьёв LIVE».

В 1996 году было крайне важно, чтобы в России не было введено чрезвычайное положение при рейтинге тогдашнего президента Бориса Ельцина в 3%, чего удалось избежать благодаря «Письму Тринадцати», автором которого был Кургинян.

«Авторы — те, кто подписывают, но все понимают, что там было. Но смысл здесь заключается не в этом, а в том, кто предлагал и кто поддерживал. Первым, кто поддержал был Зюганов. И речь шла о коалиционном правительстве коммунистов и Ельцина. Ельцин отказался от своего антикоммунизма… Но в любом случае речь шла о коммунистическом правительстве, и никто так не поддержал «Письмо Тринадцати» как Геннадий Андреевич Зюганов, поэтому в этом смысле диалог-то все-таки был», — заявил Кургинян.

Один из подписантов «Письма Тринадцати» тогда олигарх Борис Березовский, с которым Кургиняна познакомил журналист Александр Невзоров, как отмечает политолог, был крайней увлечен идеей политической игры и возможности переставлять фишки на игровом поле, при этом был человеком больших страстей и катастрофической непоследовательности.

Когда же, уже после «Письма Тринадцати» Кургиняну позвонили и сказали, что готовится в России чрезвычайное положение по чилийскому варианту, политолог заявил, что он этому помешает и не допустит.

«Я снимаю трубку и свободной ненормативной лексикой говорю [Березовскому]: «Что, сволочь, ты к этому вёл, и все эти разговоры были впустую? Вы говорите о компромиссе, а на самом деле, гады крови хотите. Так вот будет вот так, вот так, вот так, вот так…», а в ответ: «Ради бога, быстрее эти гениальные мысли «вот так, вот так, вот так…» передайте наверх, я обеспечу канал, а потом вопрос о том, такая ли я сволочь, или не такая»», — продолжил политолог.

Далее Кургинян передал все свои мысли, которые заключались в том, что любое введение чрезвычайного положения означает крах системы, факсом, и одновременно передал этот факс своим друзьям в силовом блоке. В результате они отказались вводить положение. В частности, решение было принято тогда министром внутренних дел Анатолием Куликовым.

«Потом Ельцин сказал: «Министры, я вами недоволен». А потом оказалось, что сняты все, кроме Куликова, из тех, кто согласились вводить чрезвычайное положение», — подытожил Кургинян.