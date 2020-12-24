Москва, 24 декабря 2020, 14:47 — REGNUM Известное «Письмо Тринадцати» было направлено на компромисс между коммунистами и ельцинистами ради недопущения краха всей системы, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью Владимиру Соловьёву на Youtube-канале «Соловьёв LIVE».
В 1996 году было крайне важно, чтобы в России не было введено чрезвычайное положение при рейтинге тогдашнего президента Бориса Ельцина в 3%, чего удалось избежать благодаря «Письму Тринадцати», автором которого был Кургинян.
Один из подписантов «Письма Тринадцати» тогда олигарх Борис Березовский, с которым Кургиняна познакомил журналист Александр Невзоров, как отмечает политолог, был крайней увлечен идеей политической игры и возможности переставлять фишки на игровом поле, при этом был человеком больших страстей и катастрофической непоследовательности.
Когда же, уже после «Письма Тринадцати» Кургиняну позвонили и сказали, что готовится в России чрезвычайное положение по чилийскому варианту, политолог заявил, что он этому помешает и не допустит.
Далее Кургинян передал все свои мысли, которые заключались в том, что любое введение чрезвычайного положения означает крах системы, факсом, и одновременно передал этот факс своим друзьям в силовом блоке. В результате они отказались вводить положение. В частности, решение было принято тогда министром внутренних дел Анатолием Куликовым.