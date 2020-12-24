Ново-Огарево, Московская область, , 14:48 — REGNUM Доверие граждан — это самое ценное, чем может обладать руководитель любого уровня. Об этом российский президент Владимир Путин заявил 24 декабря на предновогодней встрече с членами правительства, проходившей в режиме видеоконференции.

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Он выразил уверенность, что кабинет министров продолжит работу в диалоге с регионами и муниципалитетами, бизнесом и НКО, а опорой в этом послужит поддержка российских граждан.

«Потому что доверие — это самое главное, самое ценное, что есть у любого уровня руководства. Мы должны дорожить этим», — подчеркнул Путин.

Российский лидер поблагодарил членов правительства за работу в уходящем году. В преддверии Нового года он пожелал им крепкого здоровья и благополучия.

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