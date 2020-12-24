Кишинёв, , 14:37 — REGNUM В резиденции президента Молдавии прошла церемония передачи власти новому главе государства, в которой принял участие покидающий этот пост Игорь Додон и вступившая в эту должность Майя Санду.

Додон передал Санду штандарт и другие атрибуты президентской власти, после чего пожелай ей успехов в работу. Затем они провели беседу тет-а-тет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Додон заявил, что избранный президент Молдавии Майя Санду после того, как премьер-министр страны Ион Кику подал в отставку, может сформировать переходное правительство, а также запустить процедуру подготовки к роспуску парламента.

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