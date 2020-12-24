Вашингтон, , 14:41 — REGNUM Старший советник Белого дома Джаред Кушнер назвал администрацию президента США Дональда Трампа «самой произраильской, какую только можно себе представить». Кушнер вместе со специальным представителем США по международным переговорам Ави Берковицем дал интервью изданию «Израиль сегодня» 24 декабря, где обсудил деятельность Трампа.

Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху

Интервью было проведено, когда Кушнер находился в Марокко с совместной делегацией Израиля и США в рамках сделки по нормализации отношений, заключенной США при посредничестве Израиля и арабского мусульманского государства.

Коснувшись того, что представляют собой сделки по нормализации, Кушнер объяснил, что администрация Трампа была наиболее благосклонна к арабо-мусульманскому миру.

По его словам, вопрос был в создании доверительной атмосферы. «Трамп пользовался доверием и близостью соседних стран, что и создало здесь пространство для исторических событий», — считает Кушнер.

Берковиц, в свою очередь, вспомнил свое волнение по поводу грядущих перемен, которое он испытывал на борту рейса Трампа из Саудовской Аравии в Израиль в 2017 году. Тогда уже стало ясно, что ситуация не должна навечно оставаться неизменной, что ее можно изменить, и дальнейшее показало, что перемены действительно возможны.