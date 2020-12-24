Москва, , 14:30 — REGNUM Российская военная наука успешно наращивает свои позиции в научно-исследовательской базе и, в частности, для стрелкового вооружения, в том числе и в Арктике, заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

«Одну из таких лабораторий для испытания специального гранатометного и малокалиберного пушечного вооружения, восстановил ЦНИИточмаш.

Конечно, законсервированную лабораторию ещё в 1990-е годы пришлось основательно реконструировать, особенно испытательные камеры. Снабдить их передовым научно-исследовательским оборудованием.

Внедрить инновационные технологии для проверки надежности работы вооружения в экстремальных температурных от минус 60 до плюс 60 градусов Цельсия и затрудненных условиях пустыни и Арктики.

Подобные лаборатории в российской научно-исследовательской инфраструктуре, способствуют созданию высокотехнологичного вооружения, отвечающего высоким запросам мировых стандартов», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия восстановила проект по обкатке оружия в условиях Арктики. На полигоне ЦНИИточма снова заработала закрытая ранее советская спецлаборатория.

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