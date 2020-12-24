Москва, , 14:27 — REGNUM В 1995 году президент США Билл Клинтон был не против, если президент России Борис Ельцин восстановит Советский Союз, но с рядом оговорок, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью Владимиру Соловьёву на Youtube-канале «Соловьёв LIVE».

Самый серьезный момент, по словам Кургиняна, был, когда в 1995 году он написал большой доклад, в котором сказал, что «Париж стоит обедни» в том смысле, что если Ельцин восстановит Советский Союз, то ему многое простится. В этой связи, говорилось в докладе, в 1996 году надо не выборы президента проводить, а восстанавливать Советский Союз и менять все правила игры.

«Эта мысль нашла отзыв в Рабина, и у Клинтона. И не имела в тот момент яростного негатива. Оговаривалось тогда, что Прибалтика не участвует в этом, а все остальное — пожалуйста. Здесь наоборот, какие-то силы такого псевдорусского характера блокировали все и либералы, но Ельцин очень внимательно к этому относился», — заявил Кургинян.

По его словам, Ельцин очень долго и внимательно знакомился с этим докладом, что беспокоило очень многих. Но уже в 1996 году вся ситуация в корне поменялась.