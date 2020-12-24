Киев, , 14:24 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский оказался самым большим неудачником года, и его неудачи формируют запрос на смену политических элит.

Такое мнение высказывают украинские политические эксперты, анализируя результаты опроса фонда «Демократические инициативы» и Киевского международного института социологии (КМИС), передает корреспондент ИА REGNUM.

Так, политтехнолог Олег Постернак считает, что Владимира Зеленского как политика на самом деле можно назвать «неудачником» как 2020 года, так и 2019 года.

«Самым большим политиком-неудачником оказался Зеленский. В прошлом 2019 году эту когорту составляли Порошенко, Ляшко и Тимошенко. Собственно, я скажу так… Как политик Зеленский был неудачным и в прошлом году, и в позапрошлом. Именно в значении привычных свойств украинского политика — как азартного, жадного и алчного животного», — отметил политтехнолог.

Вместе с тем, Постернак считает, что неудачное правление Зеленского открывает дорогу для других политиков.

«Ведь твоя неудача — это дорога для других. Для тех, кто стоит за спиной или для тех, кто строит свой путь, отталкиваясь от твоей увеличивающейся тени. И неважно, понимает ли он это сейчас или нет. Все происходит так, как это необходимо», — резюмировал политтехнолог.

По словам политолога, кандидата философских наук Евгения Билоножко, за спиной у Зеленского сейчас формально стоит Порошенко, но и у экс-президента также огромный антирейтинг.

«А кто же дышит Зеленскому в спину? На первый взгляд, это Порошенко — у него 9,2%. Но и антирейтинг, который, который превышает рейтинг — 13,8% назвали его главным неудачником года. У кого наименьший антирейтинг? Шмыгаля, например, только 1,8% назвали «неудачником года». Но за него как за «политика года», проголосовали 0,1%, а вообще, уверен, что он победил в номинации «А кто это?!» — иронизирует политолог.

Билоножко призывает обратить внимание, что по такому показателю как баланс позитива и негатива рекордный показатель — у председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука.

«На самом деле, в данном случае надо рассчитывать баланс — позитив «минус» негатив. Например, у Кличко это соотношение составляет «минус» 0,1%. Но он игрок местного уровня. А среди фигур всеукраинского масштаба рекорд у Медведчука — «плюс» 4,4%. 6,9% назвали именно его политиком года, против только 2,9%», — приводит данные политолог.

Билоножко отметил, что в рейтинге «политик года» следом за Зеленским идет Порошенко, но наилучший показатель среди всех топовых политиков у Медведчука.

«Вот и получается, что по показателю «политик года» Зеленскому в спину дышит Порошенко. А если брать баланс позитива-негатива, то наилучший показатель среди всех топовых политиков у Медведчука. И, что характерно, об этом пишут «Демократические инициативы» по заказу посольства Нидерландов, которые никогда не были замечены в особой любви к нему», — заключил политолог.

ИА REGNUM напоминает, что ранее на Украине были обнародованы результаты ряда соцопросов, согласно которым президент страны Владимир Зеленский является и «разочарованием» и «неудачником» года.

Также соцопросы показали, что 39% граждан в настоящий момент поддерживают идею отставки президента Украины Владимира Зеленского и назначение досрочных выборов главы государства.