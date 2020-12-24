Ново-Огарево, Московская область, , 14:23 — REGNUM Правительство не должно списывать свои ошибки на сложности текущего периода эпидемии коронавируса. Об этом 24 декабря заявил президент России Владимир Путин на итоговом совещании с правительством России.

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«Не списывать свои сбои и ошибки подчас на сложности текущего периода, а добиваться видимых, позитивных изменений в жизни российских семей. И как можно быстрее от антикризисных действий и мер переходить к стратегической повестке дня. Тем более, что испытания, трудности всегда открывают и новые возможности для развития», — заявил Путин.

По его мнению, 2020 год показал, что такие ожидания были полностью оправданы.

«Посмотрите, что с цифрой происходит! Это совершенно очевидные вещи. То, о чём мы в значительной степени говорили теоретически, сегодня просто востребовано и заставляет нас двигаться быстрее: это касается и онлайн-образования, и электронных услуг, и многого другого», — указал он.