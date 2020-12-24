Москва, , 14:22 — REGNUM В России удалось не допустить критического спада экономики, заявил 24 декабря президент страны Владимир Путин на итоговом совещании с правительством России.

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«В 2020 году в стране удалось обеспечить стабильность и устойчивость макроэкономических показателей», — сказал глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент на итогом совещании заявил, что правительство России смогло достаточно эффективно справиться с вызовами эпидемии коронавируса.

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