Бишкек, , 14:21 — REGNUM Вопросы обеспечения безопасности во время проведения президентских выборов в Киргизии обсудили на заседании Совета безопасности республики, сообщили в пресс-службе главы государства.

Заседание прошло под председательством исполняющего обязанности президента Киргизии Таланта Мамытова. На совещании выступил председатель ЦИК Нуржан Шайлдабековой, и. о. премьер-министра Артем Новиков и глава МВД Улан Ниязбеков.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президент Киргизии пройдут в один день с референдумом по определению формы правления 10 января 2021 года. Безопасность выборного процесса обеспечат 11 тыс. правоохранителей.

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