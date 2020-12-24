Куала-Лумпур, , 14:21 — REGNUM В штате Селангор, Малайзия, в течение восьми дней регистрировали самый высокий суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Antara.

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Известно, что в штате Селангор за сутки выявлено 535 случаев заражения коронавирусом, затем следует Куала-Лумпур (226 случаев) и Сабах (189 случаев).

Согласно данным министерства здравоохранения Малайзии, в стране выявлено 98 737 носителей коронавируса. В стране также зарегистрировано 18 279 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Малайзии обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2, получившую название A701V.

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