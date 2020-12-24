Минск, , 14:21 — REGNUM Архиепископ Минско-Могилевский, глава белорусских католиков Тадеуш Кондрусевич вернулся в страну. Это следует из сообщения, опубликованного 24 декабря на сайте Римско-католической церкви в Белоруссии.

«24 и 25 декабря митрополит Минский и Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич возглавит торжественные богослужения в двух минских церквях», — говорится в сообщении.

Так, торжественные службы пройдут в Архикафедральном соборе Пресвятой Богородицы и церкви святого Симона и святой Елены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее митрополиту Кондрусевичу было отказано во въезде в Белоруссию под предлогом недействительного паспорта. Однако 22 декабря стало известно, что белорусский президент Александр Лукашенко поручил решить проблему въезда мирополита в страну. Такое решение Лукашенко принял по просьбе папы Римского Франциска.

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