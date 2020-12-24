Париж, , 17:14 — REGNUM Власти французского департамента Нор оказывают помощь помощь британским таможенным службам в проведении тестов на вирус SARS-CoV-2 для всех, кто пересекает границу между двумя странами. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщает Reuters.

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В префектуре департамента Нор сообщили, что 25 сотрудников, задействованных с сфере гражданской безопасности, в 4:00 по местному времени (GTM+1) отправились в Великобританию с 10 тысячами тестов на коронавирус для проверки водителей и пассажиров, направляющихся во Францию.

Напомним, 22 декабря министр транспорта Франции Жан-Батист Джеббари заявил, что граждане Франции смогут вернуться на родину из Великобритании при условии предоставления отрицательного теста на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, в полночь 21 декабря Франция запретила въезд на территорию страны лиц и торгового транспорта, прибывающих из Великобритании, в связи с распространением нового, более заразного вида коронавируса.

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