Киев, , 14:22 — REGNUM Миссия Международного валютного фонда (МВФ) будет работать на Украине большую часть января. Об этом написал заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован 24 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

«Миссия первого пересмотра программы stand-by началась дистанционно 21 декабря и из-за праздников и разницы в часовых поясах продлится большую часть января», — рассказал он.

Рашкован добавил, что встречи, которые состоялись в течение первых трёх дней работы миссии, прошли хорошо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко провёл переговоры с руководителем миссии Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Иванной Владков-Голлар. Стороны обсудили реформы в украинской энергетике.

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