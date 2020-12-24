Москва, , 14:13 — REGNUM Провокационная деятельность Североатлантического альянса у российских границ продолжает возрастать. Об этом сегодня, 24 декабря, в ходе брифинга для иностранных атташе сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

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При этом, по его словам, сами военные учения НАТО явно направлены против России.

«Мероприятия подготовки войск альянса проводятся с явно выраженной антироссийской направленностью, в которые все больше вовлекаются внеблоковые страны, — подчеркнул генерал армии. — Отмечается усиление провокационной деятельности у российских границ».

Герасимов добавил, что военные корабли НАТО стали в разы чаще заходить в Чёрное, Балтийское и Баренцево моря, усилила активность у границ России и стратегическая авиация США, что не может не вызывать опасений.

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Генерал армии также сообщил о наблюдающемся существенном росте военных бюджетов стран НАТО, наращивании их военного потенциала.

«Это оказывает существенное влияние на баланс сил, давая одной из сторон преимущество в применении стратегических вооружений», — отметил Герасимов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ — начальник главного оперативного управления Сергей Рудской заявил, что общая продолжительность пребывания в Чёрном море боевых кораблей Североатлантического альянса за 2020 год возросла на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2019 годом.

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