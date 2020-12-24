Москва, , 14:11 — REGNUM Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе был развёрнут для предотвращения гуманитарной катастрофы и защиты местного населения, заявил начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов.

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«Для предотвращения гуманитарной катастрофы и защиты местного населения … был развернут российский миротворческий контингент из состава 15-й отдельной мотострелковой бригады ЦВО», — сказал Герасимов во время брифинга для иностранных атташе.

Герасимов добавил, что подразделения российских миротворцев сейчас полностью контролируют Лачинский коридор и территорию Нагорного Карабаха.

Как сообщало ИА REGNUM, руководители России, Азербайджана и Армении — Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян — 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, установлены посты российских миротворческих войск. Бои в Карабахе продолжались с 27 сентября. Число жертв до сих пор не установлено.

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