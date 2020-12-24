Кишинёв, , 14:15 — REGNUM Приоритетными направлениями нового президента Молдавии Майи Санду на занимаемом ею посту станут борьба с коррупцией и пандемией коронавирусной инфекции. Она заявила об этом 24 декабря в ходе церемонии своей инаугурации, трансляцию которой ведет телеканал «Молдова-1».

"На сегодняшний день нашими приоритетами станут борьба с пандемией и экономическим кризисом», — заявила она.

Кроме того, Санду рассказала, что она намерена пригласить лучших специалистов для того, чтобы наладить работу здравоохранения в республике, получить вакцину против SARS-CoV-2 и поддержать фермеров и предпринимателей.

«Мне будут ставить палки в колеса, но мы не прекратим требовать справедливости для трудолюбивых людей», — добавила новый молдавский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новый президент Молдавии Майя Санду заявила, что досрочные выборы в парламент Молдавии нужны для того, чтобы очистить политический класс страны от коррупции.