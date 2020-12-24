Ново-Огарево, Московская область, , 14:10 — REGNUM Правительство России смогло достаточно эффективно справиться с вызовами эпидемии коронавируса. Об этом 24 декабря заявил президент России Владимир Путин на итоговом совещании с правительством России.

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«Мы столкнулись с реальной угрозой жизни, здоровью тысяч, десятков тысяч наших граждан с абсолютно новым вызовом, причём вызовом колоссальной сложности. А в таких экстраординарных нештатных ситуациях сразу становится видно — думаю, все вы со мной согласитесь — становится видно, кто чего стоит. На что способен на самом деле», — заявил Путин.

«И здесь, подчеркну, правительство прошло этот год в целом достойно», — подчеркнул он.