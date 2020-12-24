Ново-Огарево, Московская область, , 14:05 — REGNUM Правительству пришлось работать в 2020 году в крайней сложных и необычных условиях. Об этом 24 декабря заявил президент России Владимир Путин на итоговом совещании с правительством России.

Владимир Путин в ходе встречи с членами правительства Kremlin.ru

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"Мы встречаемся, как обычно, в конце декабря после итогового заседания правительства. И хотелось бы сегодня использовать эту возможность, поддержать эту традицию, чтобы поздравить вас с наступающими новогодними праздниками. И, конечно, поблагодарить за напряжённую работу в уходящем столь сложном, непростом 2020 году», — заявил Путин.

Он отметил, что многие из членов правительства приступили к обязанностям в январе 2020 года, когда был сформирован новый кабинет министров.

«А всего через два месяца, в марте, надо было уже работать в совершенно другом режиме. Во всяком случае не в таком, в каком вы изначально работать собирались», — продолжил он.