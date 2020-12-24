Джакарта, , 13:51 — REGNUM В целевой группе по борьбе с COVID-19 напомнили, что в мероприятиях по празднованию Рождества по-прежнему должно уделяться первоочередное внимание здоровью и безопасности прихожан, сообщает CNN Indonesia.

В качестве упреждающей меры министерство по делам религии также выпустило руководстве по организации богослужений и празднования Рождества во время пандемии.

Ожидается, что документ позволит свести к минимуму риски, не пренебрегая духовностью людей при проведении рождественских служб.

Власти также призывают пожилых людей и детей оставаться дома во время праздников и присоединиться к рождественской службе онлайн.

Как сообщало ИА REGNUM, число жителей Индонезии, инфицированных коронавирусом, продолжает расти.

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