Джакарта, 24 декабря 2020, 13:51 — REGNUM В целевой группе по борьбе с COVID-19 напомнили, что в мероприятиях по празднованию Рождества по-прежнему должно уделяться первоочередное внимание здоровью и безопасности прихожан, сообщает CNN Indonesia.
В качестве упреждающей меры министерство по делам религии также выпустило руководстве по организации богослужений и празднования Рождества во время пандемии.
Ожидается, что документ позволит свести к минимуму риски, не пренебрегая духовностью людей при проведении рождественских служб.
Власти также призывают пожилых людей и детей оставаться дома во время праздников и присоединиться к рождественской службе онлайн.
Как сообщало ИА REGNUM, число жителей Индонезии, инфицированных коронавирусом, продолжает расти.
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