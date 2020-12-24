Киев, , 13:53 — REGNUM Владимир Зеленский может стать последним президентом Украины. Об этом заявил 24 декабря депутат Верховной рады Украины от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в эфире телеканала «Прямой».

"Есть вариант, что Владимир Зеленский своей деятельностью просто уничтожит институт президентства на Украине. И переходим просто в парламентскую республику», — рассказал он.

По словам парламентария, действия Зеленского могут привести к тому, что люди захотят создать парламентскую республику, потому что с президентом «что-то не то получилось».

Напомним, ранее Фонд «Демократические инициативы» заявил о манипуляции результатами опроса со стороны офиса президента Украины. Чиновников поймали на попытке завысить процент граждан страны, одобряющих программу «Большая стройка», инициированную Зеленским.

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