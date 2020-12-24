Москва, 24 декабря 2020, 13:46 — REGNUM В администрации президента России поставили под сомнение достоверность сообщений о том, что избранный президент США Джозеф Байден требует от действующего главы Белого дома Дональда Трампа обвинить Москву в кибератаках. Об этом 24 декабря заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Пресс-секретарь главы государства в очередной раз заявил, что Москва «никакого отношения к хакерским атакам не имеет».
Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря спецслужбы США заявили, что в последние несколько дней им стало известно «о масштабной и продолжающейся» кибератаке. По их сведениям, она затронула компьютерные сети внутри федерального правительства.
Избранный президент США Джозеф Байден заявил, что кибератака «была тщательно спланирована и осуществлена», и пообещал «дать ответ» причастным к этому. Он также призвал действующего главу государства Дональда Трампа установить ответственных за кибератаки на американские ведомства.