Москва, , 13:44 — REGNUM Вся любовь советской элиты к деятельности театра Кургиняна и его идеологического центра кончилась с началом Перестройки, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью Владимиру Соловьёву на Youtube-канале «Соловьёв LIVE».

«К концу брежневского периода, к 1985 году мы уже были одной из главных коммунистических идеологических площадок, это шире, чем марксизм… И вот примерно к этому моменту я из «любимого дитя XXVII съезда», из «гениального авангардистского режиссера» превратился в «фашиста, советиста, прислужника номенклатуры». Это произошло мгновенно, как только я выступил против разрушения Советского Союза и всего прочего», — заявил политолог.

Политолог отметил, что он должен был выступить тогда в газете «Правда» и даже уже была набрана статья и соответствующее решение Политбюро. Однако вскоре стало известно, что набор статьи был рассыпан по личному решение одного из главных идеологов и архитекторов перестройки Александра Яковлева.

«Мне говорят, либо печатаешься, где можно, либо нигде. Я говорю, конечно, где можно. Тогда мне говорят, «Литературная Россия», но ты станешь сразу почвенником, русистом. Я говорю, все равно кем я стану, мне надо напечатать своё представление о процессе, и я напечатал», — продолжил политолог.