Запорожье, Украина, , 13:45 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Запорожскую область. Об этом сообщила 24 декабря пресс-служба президента Украины.

«Глава государства ознакомится с работой местных предприятий и примет участие в открытии отремонтированных инфраструктурных объектов в г. Запорожье», — сказано в сообщении.

Кроме того, Зеленский посетит объекты, созданные в рамках программы «Большое строительство».

Напомним, ранее президент Украины продлил на год действие закона об особом статусе Донбасса. Документ вернулся в Верховную раду с подписью президента.

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