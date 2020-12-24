Запорожье, Украина, 24 декабря 2020, 13:45 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Запорожскую область. Об этом сообщила 24 декабря пресс-служба президента Украины.
Кроме того, Зеленский посетит объекты, созданные в рамках программы «Большое строительство».
Напомним, ранее президент Украины продлил на год действие закона об особом статусе Донбасса. Документ вернулся в Верховную раду с подписью президента.
Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский продлил на год действие закона об «особом статусе» Донбасса