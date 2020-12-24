Ереван, , 13:44 — REGNUM Во время акций протеста у здания правительства Армении в Ереване, участники которых требуют отставки армянского премьер-министра Никола Пашиняна, полицейские задержали 69 протестующих. Об этом 24 декабря сообщили в пресс-службе полиции страны.

Митинг с требованием отставки Пашиняна у здания правительства Цитаата из видео на YouTube

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"В настоящий момент задержаны 69 граждан, которые участвовали в акции у здания правительства», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

При этом до того, когда участники протестов пытались пройти через кордон полицейских, окруживший здание правительства, между ними и правоохранителями начались столкновения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что участников акций протеста, требующих отставки Пашиняна и заблокировавших все входы и выходы в здание правительства страны на площади Республики в Ереване, начали задерживать специальные силы армянских полицейских.