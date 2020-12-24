Москва, , 13:39 — REGNUM Депутаты Госдумы от «Единой России» намерены в весеннюю сессию 2021 года продолжить работу над трудовым законодательством, а также над законопроектом в сфере дистанционного образования. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 декабря, об этом заявил глава фракции в Госдуме Сергей Неверов.

Парламентарии намерены заняться совершенствованием норм об оказании услуг населению в сфере занятости, предлагается расширить возможности предоставления этих услуг в цифровом формате и централизовав полномочия по содействию занятости. Принятие закона, отметил Неверов, позволит более эффективно развивать внутреннюю трудовую миграцию.

Также в планах — принятие закона о «гаражной амнистии», который может коснуться более 3,5 млн человек.

Кроме того, депутаты фракции намерены продолжить работу над законопроектом о дистанционном обучении.

«Проблема есть, и мы не знаем, как будет развиваться ситуация с пандемией, какие вызовы ожидают нас в будущем, мы должны быть готовы к любому развитию ситуации», — сказал Неверов.

Кроме того, депутаты намерены проработать вопрос беззаявительного назначения страховой и социальной пенсии по инвалидности.