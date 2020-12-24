Москва, , 13:27 — REGNUM Никакого отношения к хакерским атакам в Соединённых Штатах Россия не имеет, заявил 24 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Не хотел бы давать комментарий по этому поводу, потому что вы сами понимаете, что цена таких сообщений чрезвычайно низкая в плане, я имею в виду, в плане достоверности», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря спецслужбы США заявили, что в последние несколько дней им стало известно «о масштабной и продолжающейся» кибератаке. По их сведениям, она затронула компьютерные сети внутри федерального правительства.

Для выяснения источника атаки разведсообщество США задействовало все ресурсы. Тем не менее ряд американских СМИ поспешил обвинить Россию в хакерских атаках.

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