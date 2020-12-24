Москва, , 13:28 — REGNUM Реализация проекта газопровода «Северный поток — 2» (СП-2) может быть осложнена санкциями США в его отношении, однако данный проект выгоден и для России, и для Европы. Об этом 24 декабря заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Безусловно, вот эти рестрикции, которые американцы уже принимали, которые у них запланированы в проекте оборонного бюджета, конечно же, эти рестрикции направлены на то, чтобы максимально осложнить реализацию этого проекта, столь необходимого Европе в плане европейской энергетической безопасности. Конечно же, это способно осложнить», — заявил пресс-секретарь, отвечая на вопрос о том, есть ли, как считает Кремль, у США реальные механизмы для остановки проекта.

При этом Песков подчеркнул, что, как Россия, так и ее партнеры из Европы, заинтересованы в реализации проекта СП-2, чтобы он был завершён «в интересах европейских потребителей и российских поставщиков газа».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что президент России 24 декабря Владимир Путин проведет заседание попечительского совета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова с использованием видеосвязи.