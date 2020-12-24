Москва, , 13:22 — REGNUM В чем различие между ним и олигархами, рассказал лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью Владимиру Соловьёву на YouTube-канале «Соловьёв LIVE».

«Меня любили, и это было во МГРИ, я во МГРИ стал человеком. Я мог стать элитной сволочью… И когда потом олигархи меня спрашивали, в чем разница между тобой и нами, ссылаясь на Авена и других, я говорил — в том, что вы были в элитных институтах, где вы размышляли: кто, как, с кем, в какие конфигурации входит, а я должен был знать, вынесут меня, если я сломаю ногу, из Саянского леса или не вынесут. А это было не гарантировано. Я людей собираю иначе, я жизнь понимаю иначе. Я научился понимать жизнь там. Театр мой создан там. Для меня это такое чудо, что я туда поступил, что дальше некуда», — заявил политолог.

Именно в Московском геологоразведочном институте (МГРИ) он организовал свой театр и сформировал ядро этого театра.