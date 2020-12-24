Новосибирск, , 13:22 — REGNUM В Новосибирской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего председателя совета депутатов Искитимского района. Он проходит по статье «Присвоение и растрата, совершённые с использованием своего служебного положения». Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

Дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.

По данным следствия, в 2017 — 2018 годах депутат заключил с индивидуальным предпринимателем муниципальные контракты на организацию питания участников семинара. Он получил от предпринимателя готовые блюда, продукты питания и неиспользованные денежные средства, которыми распорядился по своему усмотрению.

Ущерб бюджету Искитимского района составил более 120 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.