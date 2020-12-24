Москва, , 13:21 — REGNUM Предновогодняя встреча президента РФ Владимира Путина с членами правительства России состоится в режиме видеоконференции. Об этом 24 декабря сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Это та самая предновогодняя встреча, которая бывает каждый раз», — уточнил официальный представитель Кремля.

Песков напомнил, что по традиции глава государства в ходе встречи подведёт итоги и даст развёрнутую оценку работе российского правительства в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заверил, что президент России Владимир Путин обязательно поздравит членов правительства РФ с Новым годом, это уже стало традиционным.