Москва, 24 декабря 2020, 13:21 — REGNUM Предновогодняя встреча президента РФ Владимира Путина с членами правительства России состоится в режиме видеоконференции. Об этом 24 декабря сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Песков напомнил, что по традиции глава государства в ходе встречи подведёт итоги и даст развёрнутую оценку работе российского правительства в 2020 году.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заверил, что президент России Владимир Путин обязательно поздравит членов правительства РФ с Новым годом, это уже стало традиционным.