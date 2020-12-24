Кызыл, , 13:19 — REGNUM Туве в период пандемии коронавируса удалось серьёзно укрепить материальную базу системы здравоохранения. Регион смог защитить беспрецедентную для Сибирского федерального округа (СФО) программу модернизации первичной медицины, сообщили в республиканском правительстве.

По словам главы Тувы Шолбана Кара-оола, общий пятилетний бюджет модернизации первичной медицины составляет значительную сумму в 1,8 млрд рублей.

«Получив столь мощную поддержку, мы должны добиться ключевой задачи — минимизировать случаи запущенных заболеваний», — отметил глава региона.

Пятилетняя программа в Туве должна была охватить 21 из 38 больниц. Основная нагрузка при её реализации ложилась на федеральный бюджет, который должен был профинансировать 97,3% преобразований.

Документ предполагал строительство большого количества объектов — 32 ФАПов, 11 амбулаторий, двух офисов врача общей практики. Всё это появится в сельских местностях, отметил Кара-оол.

По абсолютным цифрам тувинские планы преображения первичного звена здравоохранения не шли в сравнение с крупными регионами Сибири. Однако тувинская программа превосходит их по вложениям на душу населения. Стоит учитывать, что крупные сибирские регионы по численности населения на порядок превосходят Туву.

Власти Тувы подчёркивают, что пандемия уже позволила довольно серьёзно обновить материальную базу здравоохранения республики. Видно, что федеральный центр готов довольно серьёзно включиться в модернизацию республики, в отношении которой уже действует федеральная программа социально-экономического развития.

«Первые самые значительные шаги со стороны федерального центра уже сделаны. Но впереди ещё большая работа, отмахнуться от которой не получится», — подчеркнул Шолбан Кара-оол, отмечая качественные изменения, происходящие в здравоохранении Тувы.