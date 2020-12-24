Джакарта, , 13:14 — REGNUM Совет улемов Индонезии обратился к правительству с просьбой более решительно заявить о поддержке Палестины на международной арене, сообщает CNN Indonesia.

В совете заявили, что эти усилия необходимы в соответствии с давлением, которое оказывается различными сторонами в целях нормализации отношений между Индонезией и Израилем.

«Руководящий совет призывает правительство придерживаться мандата конституции и твердо говорить в международном сообществе о позиции индонезийской нации, которая поддерживает борьбу палестинского народа за независимость», — заявил генеральный секретарь совета улемов Индонезии Амирщах Тамбунан.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии заявило, что не ответит на призыв правительства США, которое предлагает фонд помощи развитию в размере миллиарда долларов США при условии, что правительство нормализует отношения с Израилем.

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