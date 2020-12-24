Москва, , 13:13 — REGNUM Некоторые нынче известные и крупные либеральные журналисты в советское время не брезговали писать доносы на своих товарищей, которым они до этого в глаза признавались в любви и дружбе, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью Владимиру Соловьёву на Youtube-канале «Соловьёв LIVE».

Политолог отметил, что он с самого начала своей студенческой жизни вызывал раздражение у начетчиков от КПСС, именно тем, что придерживался идей обновления коммунизма, а также проявлял свободомыслие по острым политическим вопросам. Например, ввод войск в Чехословакию в 1968 году он публично назвал глубочайшей ошибкой.

«Реальные неприятности начались потом, ближе к пятому курсу, когда я начал проводить семинар на практике с большим кругом людей по Авторханову «Технология власти», доказывая, что Авторханов неправ… Книга была интересная, и я с ней полемизировал. Но я не имел права ее читать. И был донос одного тогдашнего комсомольского работника, ставшего очень крупным либеральным журналистом… Павел Гусев его звали, он это знает, он всегда отводит глаза, никаких вопросов нет», — заявил Кургинян.

Он добавил, что ныне главный редактор и владелец газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев раньше был актером самодеятельного театра Сергея Кургиняна и его спарринг-партнером по самбо, а также коллегой по комитету комсомола.

«Секретарь парткома вызвал меня и сказал: «Серега, посмотри, что эта сволочь на тебя пишет, Серега!». Секретарь был очень хороший. Я пожал плечами… потом было много доносов, которые я читал, на себя. Часть людей даже вставала на колено перед моей женой и просил извинить за это, тоже из крупных журналистов… Миша Леонтьев, неважно, это такая жизнь», — продолжил Кургинян, добавив, что относится к этому очень спокойно.

Политолог отметил, что такого прегрешение, как чтение запрещенной самиздатской литературы, было достаточном серьезным в то время. Это поставило на определенное время блок на защиту диссертации в Московском геологоразведочном институте (МГРИ) по некорректно поставленным задачам, которая к тому моменту была уже готова. Но всё же ему защитить ее удалось.