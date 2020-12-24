Москва, , 13:12 — REGNUM Заседание попечительского совета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова проведет 24 декабря с использованием видеосвязи президент России Владимир Путин. Об этом 24 декабря сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«В течение дня президент также в режиме видеоконференции проведет заседание попечительского совета МГУ», — заявил он.

Также Песков уточнил, что в ходе данного мероприятия глава государства выступит со вступительным словом, а также заслушает подробный доклад ректора МГУ Виктора Садовничего о стратегии развития университета до 2030 года и его ключевых проектах в ближайшем времени.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря стало известно, что Министерство науки и высшего образования России готовит в настоящее время перевод дипломов об окончании вуза в электронный формат.