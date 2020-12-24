Москва, , 13:10 — REGNUM В Кремле не располагают данными об опасности пребывания российских граждан на территории Белоруссии. Об этом 24 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он прокомментировал факты задержаний, продолжающиеся в Минске на фоне несанкционированных протестов. Представитель Кремля сказал, что если граждане России совершают в Белоруссии противоправные действия, то их могут задержать.

Песков добавила, что обеспечение прав граждан России занимается посольство в Минске. «Белорусские власти с особым вниманием относятся к российским гражданам даже в таких ситуациях», — сказал пресс-секретарь.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря первый заместитель министра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич внесен в санкционный список США.

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