Москва, , 13:10 — REGNUM Президент России Владимир Путин может выступить с посланием Федеральному собранию в начале 2021 года. Об этом 24 декабря заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенкона итоговой пресс-конференции в Совете Федерации.

Валентина Матвиенко World Economic Forum Annual Meeting Davos 2007

«Ожидаем, что послание президента может быть в начале следующего года», — заявила Матвиенко.

До конца 2020 года не планируется оглашение очередного послания президента страны Владимира Путина Федеральному собранию, сообщил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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