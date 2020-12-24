Челябинск, , 13:03 — REGNUM Губернатор Челябинской области Алексей Текслер собирается возглавить региональный список «Единой России» на выборах депутатов Госдумы. Об этом он заявил 24 декабря на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Да, я планирую», — ответил он на вопрос журналистки о том, собирается ли возглавить список.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах в Заксобрание региона Текслер был во главе партсписка. Кроме того, с 2020 года он лично возглавляет региональное отделение ЕР.