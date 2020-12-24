Симферополь, , 13:09 — REGNUM Бывший вице-премьер Крыма Ленур Ислямов, признанный виновным в организации блэкаута полуострова, должен быть выдан России. Крымские власти будут добиваться его выдачи, заявил глава региона Сергей Аксенов 24 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции.

«Выдачи добиваться будем», — подчеркнул Аксёнов.

Он добавил, что такую работу власти будут вести не только по Ислямову. Есть другие «персонажи», которые с 2014 года поуезжали на Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря Верховный суд Крыма заочно приговорил Ислямова к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Бывшего вице-премьера региона обвиняли в организации диверсии, создании незаконного вооруженного формирования и призывах к нарушению целостности РФ. Суд установил, что он причастен к энергетической блокаде Крыма, наступившей в 2015 году после подрыва опор ЛЭП в Херсонской области Украины.

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