Москва, , 13:03 — REGNUM Президент России Владимир Путин сегодня, 24 декабря, в режиме видеоконференции пообщается с правительством и даст оценку его работе. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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По словам представителя Кремля, такая встреча Путина с членами правительства в режиме видеоконференции — «та самая предновогодняя встреча, которая бывает каждый раз».

«Как всегда президент даст развернутую оценку работе кабинета министров в истекшем году», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что граждане России ждут от властей масштабных достижений.

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