Киев, , 13:05 — REGNUM Правительство Украины не будет ограничивать поездки, в частности авиаперелёты, во время праздников. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 24 декабря в ходе онлайн-брифинга.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Министр заявил, что у правительства нет планов по ограничению путешествий.

«Правительство понимает, что люди настроились на праздники, и не планирует вводить какие-либо ограничения на авиасообщение», — сказал Кулеба.

Он выразил надежду, что в мире не произойдёт каких-либо форс-мажорных ситуаций, которые могут повлиять на планы правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что страна восстановит докризисный уровень авиаперевозок только к 2023 году.

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