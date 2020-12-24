Киев, 24 декабря 2020, 13:05 — REGNUM Правительство Украины не будет ограничивать поездки, в частности авиаперелёты, во время праздников. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 24 декабря в ходе онлайн-брифинга.
Министр заявил, что у правительства нет планов по ограничению путешествий.
Он выразил надежду, что в мире не произойдёт каких-либо форс-мажорных ситуаций, которые могут повлиять на планы правительства.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что страна восстановит докризисный уровень авиаперевозок только к 2023 году.
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