Москва, 24 декабря 2020, 12:58 — REGNUM Госдума приняла постановление о прекращении полномочий депутата от «Единой России» Юрия Кобзева, передает корреспондент ИА REGNUM 24 декабря.
Решение принято на основании его заявлением в связи с назначением его на должность министра здравоохранения Ростовской области.
Кобзев представлял в Госдуме Ростовскую область, работал в комитете по охране здоровья.
Мандат остается вакантным до выборов в Госдуму, которые пройдут в сентябре 2021 года.
Читайте ранее в этом сюжете: Министром здравоохранения Ростовской области назначен Юрий Кобзев