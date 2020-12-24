Москва, , 12:58 — REGNUM Госдума приняла постановление о прекращении полномочий депутата от «Единой России» Юрия Кобзева, передает корреспондент ИА REGNUM 24 декабря.

Решение принято на основании его заявлением в связи с назначением его на должность министра здравоохранения Ростовской области.

Кобзев представлял в Госдуме Ростовскую область, работал в комитете по охране здоровья.

Мандат остается вакантным до выборов в Госдуму, которые пройдут в сентябре 2021 года.

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