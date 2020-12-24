История вопроса

Казахстан остаётся одной из наиболее стабильных стран на постсоветском пространстве, чему способствовала неизменная фигура Нурсултана Назарбаева в кресле президента. Отношения с Россией хотя и несколько омрачаются отдельными решениями руководства страны, к примеру, реформой алфавита, основываются на взаимовыгодном экономическом сотрудничестве. Казахстан вместе с Россией и Белоруссией в 2010 году создали Таможенный союз. В марте 2019 года Назарбаев ушёл в отставку, исполняющим обязанности главы государства назначен председатель Сената парламента Республики Казахстан Токаев. Последний уже объявил о неизменности политического курса Казахстана.