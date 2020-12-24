Нур-Султан, 24 декабря 2020, 12:56 — REGNUM При Мажилисе (нижней палате парламента) Казахстана создали институт парламентаризма, сообщили 24 декабря в пресс-службе Мажилиса.
В парламенте напомнили, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать при парламенте структуру, которая направлена на повышение качества законов.
Сотрудники института помогут депутатам в реализации законодательных инициатив. В частности, будет прорабатываться научное обоснование необходимости внесения изменений в законодательство.
Институт также будет давать прогнозы экономических, социальных, экологических и юридических последствий принятия законов. При необходимости будут предоставлены финансово-экономические расчеты.
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