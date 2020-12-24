Кишинёв, , 12:59 — REGNUM Избранный президент Молдавии Майя Санду вступила в должность главы государства. Трансляцию церемонии инаугурации 24 декабря ведет телеканал «Молдова-1».

В ходе торжественной церемонии, проходящей во Дворце республики в присутствии депутатов парламента, членов Конституционного суда и иностранных дипломатов, Санду принесла присягу на конституции страны.

«Клянусь отдавать все свои силы и умения во имя процветания Республики Молдавия, соблюдать конституцию и законы страны, защищать демократию, основные права и свободы человека, суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Молдавии», — зачитала избранный президент республики текст присяги.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря действующий президент Молдавии Игорь Додон заявил, что избранный президент Молдавии Майя Санду после того, как премьер-министр страны Ион Кику подал в отставку, может сформировать переходное правительство, а также запустить процедуру подготовки к роспуску парламента.