Берлин, , 12:56 — REGNUM Начало вакцинации от COVID-19 в Германии означает приближение к выходу из кризиса. Об этом заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер 24 декабря, выступая с традиционной рождественской речью.

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По его словам, появились все основания для уверенности в победе над новой болезнью, хотя впереди ещё долгий путь. Вакцинация в стране начинается с 26 декабря, Германия будет шаг за шагом приближаться к выходу из кризиса.

«Но мы видим, как долгожданный свет в конце туннеля становится ярче», — сказал Штайнмайер.

Он добавил, что от самих граждан зависит, как скоро можно будет вернуться к привычному образу жизни. Пандемия повлияла на приближающееся Рождество, но его может украсить предвкушение того, что в следующем году праздник пройдёт, как и прежде: в большом кругу родных, друзей, «в объятиях и с пением».

Как сообщало ИА REGNUM, в Германии с 16 декабря по 10 января действуют жёсткие карантинные меры. К примеру, можно собираться группами до пяти человек в домах и квартирах, только если это представители двух домохозяйств.

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