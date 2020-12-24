Афины , , 12:56 — REGNUM В видеообращении к жителям ЕС в рамках инициативы «Объединенные против COVID-19» премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис призвал, чтобы вакцина стала «новым началом лучшей жизни для всех». Запись опубликована в Youtube-канале AMNAwebTV.

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«Эти праздники позволяют нам воплотить в жизнь наши пожелания здоровья, думая о тех, кто страдает, и обо всех тех, кто борется с пандемией, и защищая друг друга. Давайте сделаем вакцину поворотным пунктом на пути к лучшей жизни для всех», — говорит Мицотакис.

Сообщение записано на греческом языке с субтитрами на английском.